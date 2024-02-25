РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    В принципе не понятно, зачем публиковать параноидальный бред сказочников из-за океана. Весь мир знает всю ущербность ...Устойчивость экон...
  • лина любимцева
    ПОЧЕМУ в России позволяют "работать" подобным людям? ИЛИ все могут делать  что только захотят? А ВЛАСТЬ ПОЧЕМУ МОЛЧИТ..."Закачать в губы ...
  • лина любимцева
    МОК решит так, как им прикажут США.Матыцин раскрыл у...

Сунак призвал Запад смелее конфисковывать замороженные активы России

Сунак призвал Запад смелее конфисковывать замороженные активы России

REUTERS/Peter Byrne/Pool Странам коллективного Запада следует быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей колонке для The Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид -
Не понятно, почему у нас ещё не арестованы счета всех компаний, где есть капитал из недружественных стран? Они, я думаю, и дивиденды продолжают получать
Ответить
14 час.
лина любимцева
Это индус еще тот ХАЛДЕЙ! Чтобы угодить своим  хозяйчикам, на что угодно способен.
Ответить
14 час.
лл
лина любимцева
Так мы же, вопреки всему, еще ТЕ &quot;надежные партнеры&quot;...  &quot;Плюй в глаза&quot;... Все еще надеются, что &quot;мы же капиталистические&quot; теперь... помиримся, и все у них  будет &quot;тип-топ&quot;... И &quot;преданность делу капитализЬма&quot; будет оценена по высшим баллам... Доверия  будет - ВО!!  Выше крыши!!  До гробовой доски!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору