REUTERS/Peter Byrne/Pool Странам коллективного Запада следует быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей колонке для The Times.
Сунак призвал Запад смелее конфисковывать замороженные активы России
Комментарии
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Л
Леонид -
Не понятно, почему у нас ещё не арестованы счета всех компаний, где есть капитал из недружественных стран? Они, я думаю, и дивиденды продолжают получать
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14 час.
лина любимцева
Это индус еще тот ХАЛДЕЙ! Чтобы угодить своим хозяйчикам, на что угодно способен.
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14 час.
лл
лина любимцева
Так мы же, вопреки всему, еще ТЕ "надежные партнеры"... "Плюй в глаза"... Все еще надеются, что "мы же капиталистические" теперь... помиримся, и все у них будет "тип-топ"... И "преданность делу капитализЬма" будет оценена по высшим баллам... Доверия будет - ВО!! Выше крыши!! До гробовой доски!!!
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14 час.
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