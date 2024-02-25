Сунак призвал Запад смелее конфисковывать замороженные активы России

Не понятно, почему у нас ещё не арестованы счета всех компаний, где есть капитал из недружественных стран? Они, я думаю, и дивиденды продолжают получать

лл

лина любимцева

Так мы же, вопреки всему, еще ТЕ "надежные партнеры"... "Плюй в глаза"... Все еще надеются, что "мы же капиталистические" теперь... помиримся, и все у них будет "тип-топ"... И "преданность делу капитализЬма" будет оценена по высшим баллам... Доверия будет - ВО!! Выше крыши!! До гробовой доски!!!