О чём рассказывают 10 древнейших произведений искусства, созданных доисторическими людьми

Как-то великий Ницше сказал, что жизнь без музыки была бы ошибкой. И он был прав. И хотя сегодня не прекращаются споры и том, что важнее – искусство или бытие, ещё доисторические люди стремились к прекрасному.
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