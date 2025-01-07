«Турецкий Наполеон» планировал выбить русских с Кавказа Позиции русской армии под СарыкамышемОбщая ситуацияВ первые три месяца войны Османская империя формально соблюдала нейтралитет.
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«Турецкий Наполеон» планировал выбить русских с Кавказа Позиции русской армии под СарыкамышемОбщая ситуацияВ первые три месяца войны Османская империя формально соблюдала нейтралитет.
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