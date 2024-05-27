Декоративный мастер-класс проведут для детей в центре «Преображение» на Дубнинской

Создавать красивые и оригинальные предметы декора научат ребят в семейном центре «Преображение». В среду, 29 мая, сотрудники клуба «Радуга» проведут для детей старше 6 лет мастер-класс «Стеклянный калейдоскоп».
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