Три дня БРИКС в Казани, Молдова расколота и Сидней на берегу Кабана: обзор событий недели

В Казани состоялся саммит БРИКС, в Молдове прошли первый тур президентских выборов и референдум о евроинтеграции, Мантурову показали казанские самолеты, Алиханову — КАМАЗ, Грефу и Цивилеву — новое здание татарского театра, в Татарстане предложили выдавать землю участникам СВО: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.