Члены ВК НПКСК собрались в Пекине на ежегодную сессию

Пекин, 3 марта /Синьхуа/ -- Члены различных секций Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва зарегистрировались для участия в ежегодной сессии, которая начнет свою работу в Пекине 4 марта.
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