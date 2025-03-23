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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Журова: «Бах положительно настроен к России, просто не мог сказать это публично. Человек живет в Европе, мы не знаем, чем его пугали»

20 марта прошли выборы главы Международного олимпийского комитета (МОК). Победу одержала двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри, которая сменит на посту президента МОК Томаса Баха.

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