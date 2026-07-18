Мбаппе, Олисе, Райс и Рэшфорд – в стартовых составах Франции и Англии на матч ЧМ-2026 за 3-е место

Представлены стартовые составы сборных Франции и Англии на игру за третье место на ЧМ-2026. С первой минуты за французов сыграют: – вратарь : Майк Меньян ; – защита : Мало Гюсто , Ибраима Конате , Максанс Лакруа, Тео Эрнандес ; – полузащита : Адриен Рабьо, Уоррен Заир-Эмери, Райан Шерки; – атака : Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Дезире Дуэ.
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