Юрий Кот Очередная заукраинка выявлена в системе образования России. Теперь в Омске. Товарищи Алексея Ямщикова, награждённого медалью "За отвагу" и погибшего в бою с украинскими нацистами, решили увековечить его память установкой памятной мемориальной доски на стене школы №87 города Омска, в которой учился герой.
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