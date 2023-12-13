Директор омской школы Коваленко М.В. отказалась увековечить память героя, погибшего в СВО: "Здесь вам не кладбище!"

Юрий Кот Очередная заукраинка выявлена в системе образования России. Теперь в Омске. Товарищи Алексея Ямщикова, награждённого медалью "За отвагу" и погибшего в бою с украинскими нацистами, решили увековечить его память установкой памятной мемориальной доски на стене школы №87 города Омска, в которой учился герой.