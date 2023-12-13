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Медвежий угол

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Директор омской школы Коваленко М.В. отказалась увековечить память героя, погибшего в СВО: "Здесь вам не кладбище!"

Директор омской школы Коваленко М.В. отказалась увековечить память героя, погибшего в СВО: "Здесь вам не кладбище!"

Юрий Кот Очередная заукраинка выявлена в системе образования России. Теперь в Омске.   Товарищи Алексея Ямщикова, награждённого медалью "За отвагу" и погибшего в бою с украинскими нацистами, решили увековечить его память установкой памятной мемориальной доски на стене школы №87 города Омска, в которой учился герой.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
убить эту суку
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20 мин.
Авас Анекак
повесить сучку
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18 мин.
Anatoli Sitnikow
отказ разместить памятную табличку на стене школы и украинская фамилия не повод для серьёзных обвинений.
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10 мин.

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