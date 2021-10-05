Донбасс Сегодня

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свролочи еще изздеваютттся капщи обиижаются бабы

свролочи еще изздеваютттся капщи обиижаются бабы

Дома изддеваются как могут… довели ддо ддавлеенияя 180… трех пачек в день… губа тряясется…Всее времяя изздеваютсся… поддаари вещи с меня выманивают — унижают…Кофк банку ущже недею прошу… шамппуня нет… маслпа нет ккартошку жарить… тууалетной ббумаги нет… чай ддешевый зза 35 руб — как поомои купили про ззавпас… пить не  дают ничего кроме водды с корана… ни сока и ничего никодда ни йогурта все на своои раньше покупал ддоплаты… они пивыккли все ои бпраи год… ащас смотрика — гворят обойлемся  0-0- ничго н ддают уунижают… нне говоря ужее что сигаереты ужее пологда у всехх спрашиваю… а орут иы те дееоаем кормим поим… карошку ка свитгне ббезз соли отварят на целый день и живут своей жттххнь ккафе воддка футббол юг острова кваритры перписывать на себя… а .

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Vlad Влад
Что за бред? Зачем это публиковать?

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