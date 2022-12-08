16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года. Он перейдет в 2024-м

«Реал» заключит контракт с 16-летним форвардом Эндриком на 6 лет. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, соглашение мадридского клуба с игроком «Палмейраса» вступит в силу в июне 2024 года и будет действовать до 2030 года.