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16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года. Он перейдет в 2024-м

16-летний Эндрик подпишет контракт с «Реалом» до 2030 года. Он перейдет в 2024-м

«Реал» заключит контракт с 16-летним форвардом Эндриком на 6 лет. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, соглашение мадридского клуба с игроком «Палмейраса» вступит в силу в июне 2024 года и будет действовать до 2030 года.

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