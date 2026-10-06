‼️Проверку системы оповещения в Крыму перенесли на 9 октября Плановую проверку системы оповещения, которая должна была пройти 7 октября, перенесли на 9 октября, сообщили в МЧС Крыма.
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