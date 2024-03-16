Ирина Ежова: для себя, для своего коллектива, для семьи считаю обязательным участие в выборах

Главный врач Иркутского перинатального центра Ирина Ежова во время медиамарафона рассказала, что в крупных клиниках, отдельных фельдшерско-акушерских пунктах Иркутской области во время выборов работают избирательные участки.
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