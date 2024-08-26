Карта СВО сегодня — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 27.08.2024 г.

«Небывалая атака на Москву, Белоусова призвали дать мощнейший ответ»: На Западе сильно занервничали лишь от одной фразы Путина: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 22.08.24 г.