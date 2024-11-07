ВС России уничтожили из "Гиацинта-Б" минометный расчет ВСУ в Запорожской области

Скриншот видео В Запорожской области расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил минометный расчет военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который был замаскирован в лесополосе на ореховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.