ВС России уничтожили из "Гиацинта-Б" минометный расчет ВСУ в Запорожской области

Скриншот видео В Запорожской области расчет орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил минометный расчет военнослужащих ВСУ и украинских националистов, который был замаскирован в лесополосе на ореховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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