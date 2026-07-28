Химик Дорохов: ультразвуковые отпугиватели не работают против комаров

Наиболее надежную защиту от комаров обеспечивают репелленты, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид, DEET), IR3535 (этилбутилацетиламинопропионат), PMD (п-ментан-3,8-диол) — действующее вещество, получаемое из масла лимонного эвкалипта.
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