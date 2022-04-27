Лимонный, из ажурного трикотажа и мохера: 10 ярких кардиганов на весну

Универсальный предмет гардероба, который вы будете носить не один сезон. В подборке — как объемные кардиганы оверсайз (Monochrome, Choux, STUDIO29), так и классические, если поверх нужно накинуть тренч или пальто (2Mood, Lime, Present Simple).
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