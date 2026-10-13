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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Желаю этому городу только развития": Ксения Бородина рассказала о поездке в Рубцовск

"Желаю этому городу только развития": Ксения Бородина рассказала о поездке в Рубцовск

Вместе с другими звездными гостями она приехала на открытие спортивного центра и межрегиональный турнир Известная телеведущая Ксения Бородина вместе со своим мужем - блогером и участником реалити-шоу Николаем Сердюковым - накануне побывала в Рубцовске.

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