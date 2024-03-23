Матчи чемпионата России по волейболу перенесены на 27 марта

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в Подмосковье 22 марта 2024 года (террористический акт в Выставочном центре «Крокус Экспо») и отменой массовых культурных и спортивных мероприятий в ряде регионов РФ постановили перенести матчи чемпионата России 2024 года по волейболу, запланированные на 23-24 марта, на 27 марта для команд Суперлиги и 27-28 марта для команд других лиг», – говорится в выписке из протокола заседания исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).