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Палестинская ассоциация обратилась в ФИФА и УЕФА из-за заявлений ЦАХАЛ

Палестинская ассоциация обратилась в ФИФА и УЕФА из-за заявлений ЦАХАЛ

Палестинская ассоциация футбола приняла решение обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) из-за заявлений пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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