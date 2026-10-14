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Полиция уже 27 лет ищет москвича, пропавшего с крупной суммой в Барнауле

Полиция уже 27 лет ищет москвича, пропавшего с крупной суммой в Барнауле

Алтайская полиция 27 лет ищет москвича Константина Волкова, который прилетел в Барнаул и пропал. При себе на тот момент у него было 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири.

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