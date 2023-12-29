Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, треть пришлась на электромо...

Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, треть пришлась на электромобилиСтатистика автомобильного рынка поступает с некоторым запозданием, если учитывать затраты времени на логистику готовой продукции, поэтому китайская профильная ассоциация пока располагает данными в лучшем случае за 11 месяцев этого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)