Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, треть пришлась на электромо...

Китай стал крупнейшим экспортёром автомобилей, треть пришлась на электромобилиСтатистика автомобильного рынка поступает с некоторым запозданием, если учитывать затраты времени на логистику готовой продукции, поэтому китайская профильная ассоциация пока располагает данными в лучшем случае за 11 месяцев этого года.