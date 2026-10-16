В Санкт-Петербурге госпитализировали пять человек с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по городу и Ленинградской области.
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