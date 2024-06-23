«Фонтанка»: в Петербурге задержали медиаменеджеров по делу о вымогательстве

Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева задержали в Санкт-Петербурге по делу о вымогательстве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.