«Фонтанка»: в Петербурге задержали медиаменеджеров по делу о вымогательстве

Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главреда «Конкретно.ру» Кирилла Метелева задержали в Санкт-Петербурге по делу о вымогательстве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии