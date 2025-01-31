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Над российским регионом сбили семь БПЛА самолетного типа

Над российским регионом сбили семь БПЛА самолетного типа

Российская система противовоздушной обороаны (ПВО) сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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