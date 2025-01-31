Над российским регионом сбили семь БПЛА самолетного типа

Российская система противовоздушной обороаны (ПВО) сбила семь беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
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