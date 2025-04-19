Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные Народный артист России Михаил Боярский получил травму в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета.
Михаила Боярского госпитализировали с переломом
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Кому интересен этот алкаш?
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16 час.
aladin aladin
Что на Боярском свет сошёлся клином? Ну, сломал ребро! Но это не новость Вселенной! Один, два раза сказали и будет!!!
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14 час.
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