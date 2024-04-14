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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морено об 1:0 со «Спартаком»: «Сочи» еще ничего не сделал, предстоит еще много работы» 

После 23 матчей «Сочи» замыкает таблицу с 18 очками, отставая от 12-го места на 5 баллов. «Матч был достаточно равный.

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