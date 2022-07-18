Asahi Linux теперь поддерживает процессоры M2

Apple начала поставлять Mac с процессорами Apple Silicon в конце 2020 года, и почти сразу энтузиасты начали работу над специальным дистрибутивом Linux, который сможет работать на них.
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