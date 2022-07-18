iXBT.com

25 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...
  • Виктор Луговой
    Ух ты, "Рубин" ещё живой? И, что немаловажно, новиночки гонит на старую добрую сорок вторую гайку? Надо будет ценник ...Ростех представил...

Asahi Linux теперь поддерживает процессоры M2

Asahi Linux теперь поддерживает процессоры M2

Apple начала поставлять Mac с процессорами Apple Silicon в конце 2020 года, и почти сразу энтузиасты начали работу над специальным дистрибутивом Linux, который сможет работать на них.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх