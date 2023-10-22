Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

ЕА

Евгений Алексеенко

Такой скандал не последний в пуле Соловьёва. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика великой России. И смех, и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это. И многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка – Россия или их этническая идентичность? Вот Сатановский сорвался. Он не последний», – написал Марков. Евреи уже заполонили все в администрации,многие сменили фамилии на русские,как Соловьев,нельзя верить евреям,это факт исторический.