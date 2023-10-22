Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Сатановский оскорбил Захарову: Израиль расколол экспертов на федеральном ТВ

Политнавигатор Скандал разгорелся на канале «Соловьев Лайв» из-за оскорбительных высказываний часто выступающего там эксперта-востоковеда Евгения Сатановского.

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Комментарии
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Valentina hohlova
вы сотрудница МИДа? талантливая замечательная пресс-секретарь МИДа Мария Захарова. Звезда на фоне замшелова слепова и глухого МИДа времён перестройки.
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1 час.
Vh
Valentina hohlova
он сам кого-хотите обхамить. наслушались за эти годы.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Такой скандал не последний в пуле Соловьёва. Дело в том, что многие замечают, что в этом пуле этнический перекос в огромных масштабах. В основном представители двух великих диаспоральных народов там обсуждают, какова должна быть политика великой России. И смех, и грех. В том смысле, что это повод для шуток. Ну и ненормально это. И многим экспертам Соловьёва не удаётся балансировка – Россия или их этническая идентичность? Вот Сатановский сорвался. Он не последний», – написал Марков. Евреи уже заполонили все в администрации,многие сменили фамилии на русские,как Соловьев,нельзя верить евреям,это факт исторический.
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1 час.

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