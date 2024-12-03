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Эксперты рассказали о доступных альтернативах ипотеке в России

Эксперты рассказали о доступных альтернативах ипотеке в России

По мнению эксперта Гусевой, в некоторых случаях застройщики предпочтут лизинговые платежи ипотеке.Из-за того, что в связи с ужесточением ипотечного кредитования и повышения ключевой ставки происходит поиск новых способов продажи недвижимости, девелоперы начали разрабатывать новые механизмы продаж.

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