Эксперты рассказали о доступных альтернативах ипотеке в России

По мнению эксперта Гусевой, в некоторых случаях застройщики предпочтут лизинговые платежи ипотеке.Из-за того, что в связи с ужесточением ипотечного кредитования и повышения ключевой ставки происходит поиск новых способов продажи недвижимости, девелоперы начали разрабатывать новые механизмы продаж.