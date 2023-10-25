Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Почему этот дебил Мишико ещё жив?Саакашвили дал ру...
  • Ильдус Мамлеев
    Израиль сам копает себе яму из которой уже не выбирется ни когда. Самое время начать подыскивать евреям новое место д...Самое страшное пр...
  • Надежда Донцова
    Сволоч!Бежавший из Росси...

В Киеве завели уголовные дела против руководства "Херсонтеплоэнерго"

В Киеве завели уголовные дела против руководства "Херсонтеплоэнерго"

Предприниматели незаконно вывели из государственной структуры более 10 миллионов гривен.Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против руководства компании "Херсонтеплоэнерго", которое вывело из бюджета Украины 13 миллионов гривен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх