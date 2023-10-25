В Киеве завели уголовные дела против руководства "Херсонтеплоэнерго"

Предприниматели незаконно вывели из государственной структуры более 10 миллионов гривен.Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против руководства компании "Херсонтеплоэнерго", которое вывело из бюджета Украины 13 миллионов гривен.
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