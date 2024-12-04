Укрепление рубля и ускорение инфляции в РФ. Обзор финансового рынка от 4 декабря

Рубль дорожает за счет поддержки от повышенных продаж валюты Банком России. Годовая инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря ускорилась до 9,07% с 8,78% неделей ранее Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии среды.