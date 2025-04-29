Зеленский заявил о «ликвидации лиц из высшего командного состава» ВС РФ

Слова украинского лидера прокомментировал российский МИД. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что СВР сделало доклад, в котором доложила о «ликвидации лиц из высшего командного состава» ВС РФ.
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