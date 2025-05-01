Цветочные кашпо для сада из того, чтобы вы точно выбросили на свалку, но нет, эти вещи еще послужат! Идеи для вдохновения!

Продолжаем садовую тему и на этот раз мы рассмотрим то, что уже приготовлено для выброса на свалку, но нет - будем эти старые вещи превращать в цветочные кашпо! Консервные банки или набор дуршлагов , отличные места для посадки получаются, а если еще они идут в комплекте, то можно создавать прекрасные композиции))) Для выращивания пряных трав отлично подойдут небольшие чайные чашки - и трава растет, и красиво! Эмалированный чайник - его тоже на свалку? Нет, ни в коем случае! В таком чайнике будут расти ромашки или еще какие-нибудь непритязательные цветы! Чайник не стали выбрасывать, а уж кастрюли тем более не стоит нести на мусорку.