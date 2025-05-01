Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Цветочные кашпо для сада из того, чтобы вы точно выбросили на свалку, но нет, эти вещи еще послужат! Идеи для вдохновения!

Цветочные кашпо для сада из того, чтобы вы точно выбросили на свалку, но нет, эти вещи еще послужат! Идеи для вдохновения!

Продолжаем садовую тему и на этот раз мы рассмотрим то, что уже приготовлено для выброса на свалку, но нет - будем эти старые вещи превращать в цветочные кашпо! Консервные банки или набор дуршлагов , отличные места для посадки получаются, а если еще они идут в комплекте, то можно создавать прекрасные композиции))) Для выращивания пряных трав отлично подойдут небольшие чайные чашки - и трава растет, и красиво! Эмалированный чайник - его тоже на свалку? Нет, ни в коем случае! В таком чайнике будут расти ромашки или еще какие-нибудь непритязательные цветы! Чайник не стали выбрасывать, а уж кастрюли тем более не стоит нести на мусорку.

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