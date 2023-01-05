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«Российских троллей» не было, «пчёлы – это рыбы» и лукавые иммигранты в США

«Российских троллей» не было, «пчёлы – это рыбы» и лукавые иммигранты в США

1. Илон Маск продолжает вытряхивать грязное бельё Твиттера на публике (ссылка): Социальная сеть Twitter не обнаружила у себя признаков манипулирования общественным мнением США со стороны России, однако под давлением общественности решила в редакционной политике руководствоваться мнением американских спецслужб.

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