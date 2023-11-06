SHAMAN уничтожил Землю после слов "Я русский"

Известный исполнитель устроил перфоманс, который удивил и шокировал многих поклонников.В День народного единства, 4 ноября, SHAMAN выступил с сольным концертом в Санкт-Петербурге, который транслировал Первый канал.
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