Японии не поздоровится: в Китае аплодируют жесткому ответу Путина

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите ШОС предельно четко заявил, что за обрушение отношений с Москвой ответственность целиком лежит на правительстве Японии, – и эти слова вызвали в Китае откровенное восхищение.
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