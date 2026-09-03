Японии не поздоровится: в Китае аплодируют жесткому ответу Путина

МОСКВА, 3 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите ШОС предельно четко заявил, что за обрушение отношений с Москвой ответственность целиком лежит на правительстве Японии, – и эти слова вызвали в Китае откровенное восхищение.