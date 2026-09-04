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Daily Storm

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Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подлете к Москве

Всего с начала суток ПВО сбили 37 беспилотниковМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших по направлению к столице.

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