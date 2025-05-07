«Зачем служить, если не помогать»: ликвидировавший боевика в Дагестане рассказал о других историях спасения

Полицейский Мурад Магомедов, ликвидировавший 5 мая террориста во время перестрелки в Махачкале, и ранее проявлял героизм: в 2024 году он был ранен, защищая людей при нападении на храмы и синагоги, а в 2023-м помогал пострадавшим после взрыва на АЗС.