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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

«Зачем служить, если не помогать»: ликвидировавший боевика в Дагестане рассказал о других историях спасения

Полицейский Мурад Магомедов, ликвидировавший 5 мая террориста во время перестрелки в Махачкале, и ранее проявлял героизм: в 2024 году он был ранен, защищая людей при нападении на храмы и синагоги, а в 2023-м помогал пострадавшим после взрыва на АЗС.

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