Юра Борисов — реинкарнация Юла Бриннера?: актер поразительно похож на единственного российского обладателя «Оскара»

За годы существования «Оскара», а это уже почтенные 96 лет, его получали русские по происхождению операторы, композиторы, художники по костюмах, режиссеры и фильмы… Первым лауреатом от СССР стал в 1943 году докфильм «Разгром немецких войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина, кстати, до этого им же вручили Сталинскую премию.