Путин указал Дронову на убыль населения в Новгородской области

Российский лидер также отметил положительные тенденции Президент России Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности главы Новгородской области Александром Дроновым указал на проблему убыли населения в регионе.
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