Григорий Лепс едва не умер из-за выпивки

Певец Григорий Лепс поделился своими тяжелыми переживаниями о трагических событиях в своей жизни. Несмотря на то, что для зрителей жизнь звезд выглядит идеальной – с любовью поклонников, успехом и крупными гонорарами, за пределами сцены они тоже сталкиваются с серьезными проблемами, такими как утраты, болезни и неудачи.
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