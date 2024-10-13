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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Григорий Лепс едва не умер из-за выпивки

Певец Григорий Лепс поделился своими тяжелыми переживаниями о трагических событиях в своей жизни. Несмотря на то, что для зрителей жизнь звезд выглядит идеальной – с любовью поклонников, успехом и крупными гонорарами, за пределами сцены они тоже сталкиваются с серьезными проблемами, такими как утраты, болезни и неудачи.

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