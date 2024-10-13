Григорий Лепс едва не умер из-за выпивки

Певец Григорий Лепс поделился своими тяжелыми переживаниями о трагических событиях в своей жизни. Несмотря на то, что для зрителей жизнь звезд выглядит идеальной – с любовью поклонников, успехом и крупными гонорарами, за пределами сцены они тоже сталкиваются с серьезными проблемами, такими как утраты, болезни и неудачи.