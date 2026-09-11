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Татар-информ

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В Казани могут ограничить движение в связи с Посланием Раиса РТ 28 сентября

В Казани могут ограничить движение в связи с Посланием Раиса РТ 28 сентября

Фото: rais.tatarstan.ru В Казани могут временно ограничить движение транспорта 28 сентября в связи с проведением Послания Раиса Татарстана Государственному Совету республики.

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