Собянин: Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1

Создание новой высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест, а также улучшит транспортную доступность для жителей нескольких городов страны.
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