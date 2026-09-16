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МВД исключило наказание за вынужденное нарушение ПДД

МВД исключило наказание за вынужденное нарушение ПДД

Водителей не привлекут к уголовной ответственности за вынужденное нарушение ПДД в условиях крайней необходимости, даже если авария привела к тяжким последствиям, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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