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Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе

Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации со стаей бродячих собак в Сухом Логе (Свердловская область), которая разгуливает возле школ и детских садов.

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