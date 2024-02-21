Бастрыкину доложат о ситуации с агрессивной стаей собак в Сухом Логе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки ситуации со стаей бродячих собак в Сухом Логе (Свердловская область), которая разгуливает возле школ и детских садов.
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