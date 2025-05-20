Джастин Бибер дал первый комментарий о новостях про его изнасилование Пи Дидди

Представитель популярного американского артиста Джастина Бибера впервые прокомментировал слухи о якобы сексуальном насилии в отношении звезды со стороны американского рэпера Шона Комбса, более известного как P.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии