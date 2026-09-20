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Тульские новости

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В Тульской области на дому проголосовали свыше 63 тысяч человек

В Тульской области на дому проголосовали свыше 63 тысяч человек

Более 63 тысяч жителей Тульской области воспользовались возможностью проголосовать на дому. До 14:00 20 сентября ещё можно подать заявление для заочного голосования.

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