Часть Кубани осталась без газа: когда обещают возобновить подачу?

В связи с этим, с 9:00 22 мая 2024 года до 9:00 23 мая 2024 года будет временно прекращена подача газа через ГРС Апшеронск на следующие населенные пункты МО Апшеронский район: город Хадыженск, город Апшеронск, поселок Нефтегорск, хутор Подольский, хутор Николаенко, станица Нефтяная.