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Обзор игрового 4K-монитора ASUS ROG Swift PG32UQ: без mini-LED, но лучше и современнее

Обзор игрового 4K-монитора ASUS ROG Swift PG32UQ: без mini-LED, но лучше и современнее

Интерес к продвинутым 4К-дисплеям с высокими скоростными характеристиками возник ещё в 2017-2018 годах, когда видеокарты еще даже не были способны достичь сколько-нибудь адекватного и, главное, стабильного уровня FPS в таком высоком разрешении.

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